Путин поприветствовал решение Дании по «Северному потоку - 2»

Владимир Путин поприветствовал решение Дании разрешить строительство «Северного потока - 2» в ее водах. Об этом он заявил на встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном.

«Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок», - отметил российский лидер.

Министр энергетики Александр Новак также одобрил решение датской стороны. Политик подчеркнул, что, говоря о маршруте газопровода и вопросах экологии, проект соответствует всем необходимым требованиям.

Напомним, строительство будут проводить на континентальном Дании страны к юго-востоку от Борнхольма. Этот маршрут сочли наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам. Протяженность участка составит 147 километров. Как рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, прокладка у Дании займет пять недель.