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«Турецкий поток», политическое и социальное сотрудничество: что обсудили Путин и Орбан

Наталья Вальханская
21:18 30.10.2019
Президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан затронули темы нормализации отношений РФ и ЕС, урегулирование на Украине, а также вопрос транзита энергоресурсов.
«Турецкий поток», политическое и социальное сотрудничество: что обсудили Путин и Орбан
© Фото: Пресс-служба президента России

Россия рассматривает Венгрию как приоритетного партнера для поставок энергоресурсов в Европу по имеющимся и новым маршрутам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе визита в Будапешт.

«Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок», - подчеркнул Путин.

Лидер РФ отметил, что участие в «Турецком потоке» представляет для Венгрии большой интерес с точки зрения обеспечения энергобезопасности страны. Это подтвердил и премьер Орбан, который подчеркнул желание Венгрии присоединиться к проекту газопровода «как можно раньше».

Оценивая сроки возможного включения Венгрии в «Турецкий поток», Путин отметил, что при заинтересованности Будапешта, «закончим достаточно быстро, там всего 15 км».

В ключе транзита энергоресурсов стороны также обсудили и вопрос урегулирования кризиса на Украине.

Премьер-министр Венгрии также отметил, что несмотря на то, что его страна является членом НАТО и ЕС, это не исключает сотрудничества на политическом уровне с Россией.

«У нас есть такой исторический и политический опыт, что если между западной и восточной частью Европы отношения напряжены, Венгрия всегда проигрывает», - сказал он.

По итогам переговоров Путина и Орбана, между странами был заключен договор о социальном обеспечении, принят меморандум о сотрудничестве в области онкологии, а также в области физической культуры и спорта и план мероприятий по реализации Комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере.

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