Супруг Вележевой прокомментировал истерику жены на борту самолета
Актер Алексей Гуськов отреагировал на скандал вокруг супруги, которую сняли с рейса Москва - Тель-Авив.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Актриса Лидия Вележева, устроившая дебош на борту самолета, который должен был вылетать в Тель-Авив, не была пьяна. В этом уверен ее муж, актер Алексей Гуськов.
По его словам, супруга приняла снотворное перед рейсом, однако экипаж по ошибке решил, что актриса находится в состоянии алкогольного опьянения.
«Рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе - человек летит на спектакль», - рассказал Гуськов «Московскому комсомольцу».
Супруг артистки добавил, сейчас решается вопрос, как Вележевой попасть в Израиль, ведь все билеты на рейсы проданы.
Напомним, после того как артистку сняли с самолета, ее доставили в полицейский участок, где актриса прошла медицинское освидетельствование.