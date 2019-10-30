Супруг Вележевой прокомментировал истерику жены на борту самолета

Актриса Лидия Вележева, устроившая дебош на борту самолета, который должен был вылетать в Тель-Авив, не была пьяна. В этом уверен ее муж, актер Алексей Гуськов.

По его словам, супруга приняла снотворное перед рейсом, однако экипаж по ошибке решил, что актриса находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе - человек летит на спектакль», - рассказал Гуськов «Московскому комсомольцу».

Супруг артистки добавил, сейчас решается вопрос, как Вележевой попасть в Израиль, ведь все билеты на рейсы проданы.

Напомним, после того как артистку сняли с самолета, ее доставили в полицейский участок, где актриса прошла медицинское освидетельствование.