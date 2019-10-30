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На Украине отреагировали на решение Дании по «Северному потоку - 2»

Дарья Михалина
20:28 30.10.2019
Сегодня, 30 октября Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefan Sauer, ZB, Globallookpress

Решение Дании разрешить строительство «Северного потока - 2» в своих водах было ожидаемо, считает глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», - говорится в посте предпринимателя в Facebook.

Он добавил, что на данный момент важной задачей является внедрения европейского законодательства по газу на территории Украины, которое будет защищать жителей страны, «как потребителя ЕС».

Кроме того, Коболев назвал правильными санкции Запада против РФ и намерен поддерживать в этом направлении украинских дипломатов.

Напомним, 30 октября Дания одобрила строительство газопровода «Северный поток - 2». Разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

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