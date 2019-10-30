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В США предложили включить новые виды вооружения в ДСНВ

Наталья Вальханская
20:26 30.10.2019
При этом замгоссекретаря США отметил, что Вашингтону пока не следует заявлять о продлении Договора СНВ-3, еще есть время для переговоров.
В США предложили включить новые виды вооружения в ДСНВ
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан заявил о желании Вашингтона начать дискуссии с Москвой о включении новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом Салливан заявил на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла США в России.

«Мы должны начать дискуссии с русскими сейчас по включению тех видов вооружений, которые не входят в договор», - цитирует замгоссекретаря РИА Новости.

По мнению Салливана, возможное продление договора без таких изменений «свяжет руки» США.

При этом политик отметил, что Штатам пока не следует заявлять о продлении Договора СНВ-3, еще есть время для переговоров.

ДСНВ к настоящему моменту остается единственным действующим договором, ограничивающим вооружения, между Москвой и Вашингтоном. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.

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