В Будапеште начались переговоры Путина и премьер-министра Венгрии Орбана
В ходе встречи планируется обсудить вопросы взаимодействия двух стран.
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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Будапешт для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Переговоры проводятся в исторической резиденции - Кармелитском подворье. В их ходе планируется обсудить двухсторонние отношения. В частности, речь идет о торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, не исключено, что лидеры затронут тему Украины и национальных меньшинств.
По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов и совместная пресс-конференция.