В Будапеште начались переговоры Путина и премьер-министра Венгрии Орбана

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Будапешт для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Переговоры проводятся в исторической резиденции - Кармелитском подворье. В их ходе планируется обсудить двухсторонние отношения. В частности, речь идет о торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, не исключено, что лидеры затронут тему Украины и национальных меньшинств.

По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов и совместная пресс-конференция.