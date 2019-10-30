В США заявили, что не позволят возобновить работу консульства РФ в Сан-Франциско
США не собираются давать разрешение на возобновление работы консульства РФ в Сан-Франциско, заявил первый замгоссекретаря США Джон Салливан.
Он добавил, что ведет переговоры с российскими дипломатами по вопросу запуска работы американского консульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, Салливан допустил увеличение количества персонала в московском посольстве.
При этом, по словам Салливана, Москва «отказывает в выдаче виз» для восстановления уровня дипломатического состава США в России.
«Цена за консульство в Санкт-Петербурге - мы закрыли консульство (РФ) в Сан-Франциско», - заявил политик.
По его мнению, представительство использовалось «для целей, отличных от дипломатических».
«У нас нет планов позволить им возобновить работу консульства», - подчеркнул Салливан.
Российское генеральное консульство в Сан-Франциско было закрыто в 2017 году. Кроме того, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке передали США по требованию госдепартамента.