В США заявили, что не позволят возобновить работу консульства РФ в Сан-Франциско

США не собираются давать разрешение на возобновление работы консульства РФ в Сан-Франциско, заявил первый замгоссекретаря США Джон Салливан.

Он добавил, что ведет переговоры с российскими дипломатами по вопросу запуска работы американского консульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, Салливан допустил увеличение количества персонала в московском посольстве.

При этом, по словам Салливана, Москва «отказывает в выдаче виз» для восстановления уровня дипломатического состава США в России.

«Цена за консульство в Санкт-Петербурге - мы закрыли консульство (РФ) в Сан-Франциско», - заявил политик.

По его мнению, представительство использовалось «для целей, отличных от дипломатических».

«У нас нет планов позволить им возобновить работу консульства», - подчеркнул Салливан.

Российское генеральное консульство в Сан-Франциско было закрыто в 2017 году. Кроме того, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке передали США по требованию госдепартамента.