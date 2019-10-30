Более 34 тысяч курдов отвели от сирийско-турецкой границы

В соответствии с Сочинским меморандумом от сирийско-турецкой границы отведены более 34 тысяч курдов и больше трех тысяч единиц техники. О ходе реализации плана урегулирования ситуации в Сирии министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии», - заявил он.

Глава оборонного ведомства также добавил, что Россия приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом.

Напомним, сегодня, 30 октября, Ильхам Алиев принял министров обороны стран СНГ, прибывших в Баку на заседание стран Содружества.