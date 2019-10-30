Первый шаг к новой жизни: в Женеве приступил к работе Конституционный комитет Сирии

В Женеве сегодня собирается Конституционный комитет Сирии. В нем примут участие 150 человек, среди них - представители правительства, оппозиции и гражданского общества Арабской Республики.

Делегаты прибывают отдельными группами, здесь совершенно точно нет случайных людей. Формирование единого списка делегатов было основной преградой на пути запуска комитета, ведь именно эти люди и будут писать новую сирийскую конституцию.

Одна треть Конституционного комитета - женщины. Представитель сирийского гражданского общества, писатель, правозащитник Мэйс Крэди прилетела в Женеву из Дамаска. Она рассказала, что хочет сделать так, чтобы были услышаны голоса сотен тысяч тех, кто потерял своих близких в ходе этого конфликта.

«Мы верим, что мы представляем голоса миллионов сирийцев. Мы чувствуем их страдания и лишения. Мы понимаем, что их страдания - это наша общая ответственность. Я чувствую, что миллионы матерей хотят остановить эту войну», - сказала Крейди.

В зале, где собирается Комитет, установлены только флаги ООН - никакой национальной символики. Участники мероприятия рассаживаются строго в отведенном порядке: представители оппозиции и правительства по разные стороны от президиума, в центре находятся общественники.

В начале первого заседания Конституционного комитета к делегатам обратился спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен. В своем выступлении он призвал всех участников идти на компромиссы.

«Члены комитета, я знаю, что вам нелегко всем вместе находится в одном зале. И я уважаю это. Я знаю, что среди вас есть люди, которые готовы отразить чувства всех сирийцев, и рассказать о состоянии своей любимой страны, в которой почти 9 лет продолжается конфликт. Но тот факт, что вы все здесь сидите друг напротив друга, готовые начать диалог и переговоры, является, как я надеюсь, знаком надежды для всех сирийцев как внутри страны, так и вне ее», - сказал Педерсен.

Согласна плану, в полном составе Комитет будет работать несколько дней. Затем консультации продолжит так называема малая группа - из 150 человек останется 45. Им предстоит главная работа - над новым основным законом или над поправками к нему, но решение все равно будет приниматься сообща. Главный вопрос - как гарантировать равные гражданские права всем жителям Сирии так, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным.