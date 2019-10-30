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Пять человек погибли в ДТП с фурой и легковушкой в Подмосковье

Дарья Михалина
18:29 30.10.2019
Точные причины аварии устанавливаются. По предварительной версии, водители не справились с управлением из-за погодных условий.
© Видео: Lifeshot © Фото: Lifeshot

Крупное ДТП произошло в Подмосковье, на 159-м километре трассы М-9.

Там фура столкнулась с автомобилем марки Kia. От удара легковушку отнесло на обочину, где транспортное средство перевернулось.

Авария унесла жизни пяти человек.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Устанавливается, что послужило причиной трагедии.

Как пишет Mash, столкновение могло произойти из-за того, что водители не сменили летнюю резину на зимнюю, а выпавший снег ухудшил дорожную ситуацию.

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