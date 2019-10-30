Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФАС усиливает контроль над ценами на гречку

Александра Арсентьева
18:31 30.10.2019
В настоящее время жалоб на повышение цен на гречневую крупу в ФАС не поступало.
ФАС усиливает контроль над ценами на гречку
© Фото: Anatoly Prososov, Russian Look, Globallookpress

Федеральная антимонопольная служба РФ усиливает контроль над ценами на рынке гречки, но пока фактов нарушения в этом сегменте не выявлено. Об этом рассказал начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

«ФАС России поручила территориальным органам усилить контроль над ценовой ситуацией на соответствующих товарных рынках», - заявила она ТАСС.

По словам Мирочиненко, решение о проведении проверок будет приниматься в каждом конкретном случае. Если будут выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства, будут применяться меры антимонопольного реагирования.

Представитель службы отметила, что в настоящее время жалоб на повышение цен на гречневую крупу в ФАС не поступало. По экспертным оценкам, объема урожая 2019 года с учетом запасов гречихи, которые были накоплены в прошлых годах, достаточно для внутреннего потребления, добавила Мирочиненко.

Напомним, участники рынка сообщали, что поставщики гречихи информировали крупные сети о повышении цен. Эту информацию ТАСС подтвердили АКОРТ и участники рынка. Представители X5 Retail Group «Ленты» и «Ашана» рассказали о переговорах с поставщиками о подорожании крупы на 20-30%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2019, 12:45
Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Дата30.10.2019, 18:00
Картаполов: все текущие задачи, поставленные министром обороны, выполнены
Дата30.10.2019, 15:22
Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата28.10.2019, 17:30
Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»
Дата30.10.2019, 07:00
Журналисты «Звезды» обнаружили неизвестную подлодку: кадры со дна Балтики
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:05 В стране и мире
Видео
Первый шаг к новой жизни: в Женеве приступил к работе Конституционный комитет Сирии
18:54 В стране и мире
Видео
Более 34 тысяч курдов отвели от сирийско-турецкой границы
18:43 Армия
Видео
В Главном храме ВС РФ откроют мультимедийную выставку «Дорога памяти»
18:31 Армия
Видео
Картаполов рассказал о создании в регионах патриотических центров «Авангард»
18:31 В стране и мире
ФАС усиливает контроль над ценами на гречку
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Проклятие фараонов: чем опасны найденные в Египте саркофаги с мумиями
Видео
«Я человек не пьющий»: Вележева оправдалась за дебош на борту самолета
Видео
Многоуровневая парковка рухнула и погребла под собой людей: видео
Видео
Подводник назвал вероятные причины гибели найденной на дне Балтики субмарины
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.