Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на следующий год

Правительством России утверждены индексы повышения тарифов ЖКХ на следующий год.

«Утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Федерации на 2020 год», - сообщается на сайте правительства.

В основной части регионов тарифы будут проиндексированы в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5%. В Кабардино-Балкарии, Дагестане и Ингушетии они будут увеличены выше средних показателей - на 5,4%, 5,2%, 5,1% соответственно. В Москве тарифы вырастут на 5%, а в Чечне - на 6,5%.

Базовый прогноз Минэкономразвития, который был одобрен правительством России в сентябре, исходит из того, что инфляция в государстве по результатам текущего года составит 3,8%, по итогам следующего - 3%.