Финансовая грамотность: как сохранить и приумножить свои сбережения

Пользоваться финансовыми услугами становится все проще. Прямо с телефона можно оплатить услуги ЖКХ, открыть вклад или заказать кредитную карту. Такая простота скрывает риски для потребителей услуг. И это не только мошенничество. Общая цифра взятых гражданами долговых обязательств превышает 16 триллионов рублей, а объем задолженности перед банками, по данным Федеральной службы судебных приставов - более 1,5 триллионов. Одной из причин растущих долгов является то, что в новых экономических реалиях наша страна живет относительно недавно.

Центробанк и Министерство финансов активно внедряют новые предметы по финансовой грамотности в образовательную программу старших классов и вузов. Но это не означает, что знания недоступны тем, кто школу окончил давно. Уже более 10 миллионов россиян приняли участие в ежегодной российской неделе сбережений. В этом году она стартует 31 октября. Ее основной темой станет финансовая грамотность в цифровой реальности.

Кто научит россиян финансовой грамотности и можно ли заработать, когда тратишь деньги - в эфире программы «Сегодня утром» рассказал директор департамента розничных продаж корпоративным клиентам ПАО «Промсвязьбанк» Александр Рохмин.