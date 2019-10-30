«Я человек не пьющий»: Вележева оправдалась за дебош на борту самолета

Артистка Лидия Вележева не понимает, за что ее сняли с рейса.

Как отметила звезда кино, рейс «Аэрофлота» задержали, поэтому сотрудники авиакомпании использовали знаменитость, чтобы оправдаться.

«Капитаны и сотрудники авиакомпании пытаются оправдать себя за счет простых людей. Они не правы. У меня просто шок», - поделилась эмоциями Вележева.

Актриса добавила, что летела на гастроли, где на ее спектакль придут поклонники. Сейчас Вележева думает о том, чтобы вылететь другим рейсом в Тель-Авив.

«Они просто делают пиар. Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке», - рассказала она сайту «Комсомольской правды».

Сейчас Вележева находится в полиции, где ей предстоит пройти медицинское освидетельствование, так как, по некоторым данным, пассажирка находилась на борту в состоянии алкогольного опьянения.