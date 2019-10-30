«Меня задержали ни за что»: актрису Вележеву доставили в участок после дебоша в самолете
Актрисе предстоит пройти медицинское освидетельствование, чтобы удостовериться в отсутствии алкоголя в крови.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Актрису Лидию Вележеву, устроившую истерику на борту самолета, отправлявшегося в Израиль, доставили в полицию. Теперь женщине предстоит пройти медицинское освидетельствование, так как, по некоторым данным, пассажирка находилась на борту в состоянии алкогольного опьянения.
Сама артистка утверждает, что ее задержали «ни за что». Вележева рассказала, что вылет был сильно задержан.
«В бизнес-классе, где люди отдыхают, они (сотрудники авиакомпании – прим.ред.) просто находят виновных», - утверждает она.
Свою вину актриса полностью отрицает.