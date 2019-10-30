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Поссорились два Николая: видео первой драки нового созыва Рады

Александра Арсентьева
17:34 30.10.2019
Конфликт произошел после обсуждения трагических событий 2014 года в Одессе.
© Видео: NewsOne, YouTube © Фото: NewsOne, YouTube

Депутаты Верховной рады IX созыва отметились первой дракой. В зале заседаний выясняли отношения два депутата - представитель «Оппозиционной платформы- За жизнь» Николай Скорик и член фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.

Конфликт произошел после обсуждения трагических событий 2014 года в Одессе. Оппозиционеры предлагали создать следственную комиссию по этому вопросу, но большинство законодателей выступили против.

Разнять участников потасовки удалось после того, как Тищенко оторвал пуговицу от пиджака Скорика, сообщает УНН.

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