Поссорились два Николая: видео первой драки нового созыва Рады
Конфликт произошел после обсуждения трагических событий 2014 года в Одессе.
© Видео: NewsOne, YouTube © Фото: NewsOne, YouTube
Депутаты Верховной рады IX созыва отметились первой дракой. В зале заседаний выясняли отношения два депутата - представитель «Оппозиционной платформы- За жизнь» Николай Скорик и член фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.
Конфликт произошел после обсуждения трагических событий 2014 года в Одессе. Оппозиционеры предлагали создать следственную комиссию по этому вопросу, но большинство законодателей выступили против.
Разнять участников потасовки удалось после того, как Тищенко оторвал пуговицу от пиджака Скорика, сообщает УНН.