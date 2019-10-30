Саммит АТЭС в Чили отменили из-за массовых беспорядков
Об этом сообщил президент страны, которая должна была провести форум, Себастьян Пиньера.
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Саммит АТЭС, который должен был пройти в Чили 13-14 ноября, отменен из-за массовых беспорядков. Такое заявление сделал президент страны Себастьян Пиньера в эфире телеканала 24 Horas.
«Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС», - сказал глава государства (перевод по РИА Новости).
Массовые акции протеста, сопровождающиеся погромами, поджогами и столкновениями с полицией, проходят в Чили уже несколько недель. В результате есть пострадавшие и погибшие, периодически вводится комендантский час - в ночное время.
Генеральная прокуратура Чили сообщала о задержании порядка 1,5 тысяч протестующих. Поводом для начала акций стало повышение цен на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,04 доллара).