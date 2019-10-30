«Куда артиста не целуй…»: Пригожин о решении Фадеева распустить артистов Malfa

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он понимает своего коллегу Максима Фадеева, который расторг контракты с артистами лейбла Malfa.

Как рассказал Пригожин, он работает теперь только с Валерией, потому что как только новые исполнители становятся популярными, с ними приходится знакомиться заново.

«От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они теряют самоконтроль. Им бы всем брать уроки у нашего президента, как он себя ведет», - рассказал он в беседе с телеканалом «360».

Пригожин отметил, что прекрасно понимает Максима Фадеева, который устал доказывать артистам своего центра ценность продюсера.

«Куда артиста не целуй - кругом жопа», - отметил Пригожин.

Он заявил, что Фадеев - выдающийся музыкант, но, как и у всех продюсеров, у него достаточно тяжелый характер. Он не исключил, что некоторые певцы могли просто обидеться. Оставаться артистом и заниматься собственным продюсированием, по словам Пригожина, в России сегодня может только один человек - Филипп Киркоров.

Напомним, Фадеев на канале своего лейбла Malfa в YouTube выложил видеообращение. В нем продюсер заявил, что прекращает сотрудничество со всеми исполнителями, которых он продюсировал. При этом право на композиции экс-участники лейбла получают в безвозмездное пользование. Кроме двух артистов, с которыми в настоящее время идут судебные разбирательства.

Продюсер собирается реорганизовать лейбл в маленькую, но эксклюзивную компанию, выпускающую в год одного-двух артистов, которые будут исполнять качественную музыку.