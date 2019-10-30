Упиралась до последнего: актрису Вележеву сняли с самолета из-за дебоша

Полиция сняла актрису театра и кино Лидию Вележеву с самолета, который должен был отправиться из Москвы в Тель-Авив.

Жалобы на поведение актрисы поступили от пассажиров рейса. Бортпроводники безуспешно пытались успокоить женщину, устроившую скандал. Позже на место прибыли полицейские.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Вележева до последнего отказывалась покидать салон. Она упиралась и требовала разрешить ей лететь рейсом. Однако правоохранители все равно сняли звезду с борта.

В связи с инцидентом рейс Москва - Тель-Авив был задержан на несколько часов. По предварительным данным, Вележева находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.