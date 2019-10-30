Дания одобрила строительство «Северного потока - 2»
Разрешение выдано в соответствии с законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву.
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Дания одобрила строительство газопровода «Северный поток - 2» в своих водах.
«Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву.
Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от России до Германии. Его мощность составит 55 млрд куб. м. газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.