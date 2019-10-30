В Твери опрокинулся автобус с пассажирами: кадры с места

В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате ДТП три человека пострадали.

Как полагают в ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель выбрал не соответствующую дорожным условиям скорость. Управлявший транспортным средством скрылся с места ЧП.

«В настоящий момент осуществляется розыск водителя», - рассказал начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Денис Черных.

Он добавил, что маршрут эксплуатирует предприниматель, в распоряжении которого имеется большое количество транспортных средств.

«В отношении организации будет проведена проверка», - отметил начальник тверской областной Госавтоинспекции.

Более того, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении собственника дороги, так как она не была обработана.