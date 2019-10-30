Турция начала разминирование в зоне совместного патрулирования с Россией

Турция начала разведывательные полеты и разминирования на маршрутах патрулирования в Сирии, которое проводится совместно с Россией.

«На участках патрулирования были начаты операции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств, а также разведывательные полеты», - говорится в заявлении Министерства обороны Турции.

Совместное турецко-российское патрулирование будет осуществлено на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района проведения операции «Источник мира», минуя город Камышлы.

Подразделения российской военной полиции были введены в Сирию за пределы проведения турецкой операции после соглашения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября в Сочи.

Согласно условиям меморандума о взаимопонимании Россия в полном объеме выполнила все мероприятия.