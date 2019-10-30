Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете: видео
Сотрудники полиции вывели артистку из салона после жалоб других пассажиров.
© Видео: Мы в форме |МВД|РОСГВАРДИЯ|МЧС, vk.com, Mash © Фото: Мы в форме |МВД|РОСГВАРДИЯ|МЧС, vk.com
Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту самолета, следовавшего по маршруту Москва - Тель-Авив.
Пассажиры самолета пожаловались, что женщина вела себя неадекватно. Успокоить ее бортпроводникам не удалось. При этом Вележева отказалась добровольно покидать судно, из-за чего вылет задержали на несколько часов.
Кадры из салона опубликовали в Сети.
Как утверждает Mash, актриса находилась в состоянии алкогольного опьянения.