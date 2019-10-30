Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать

Средний размер пенсии, который хотели бы иметь россияне, составляет 40 тысяч рублей в месяц. Это на 7% больше, чем жители страны хотели получать в 2018 году.

Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тысячи против 37,5 соответственно. Чем старше опрашиваемые, тем выше их представления о сумме, которая необходима для достойной жизни на пенсии: 32,6 тысячи среди молодежи до 24 лет и 43 тысячи среди россиян старше 45 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования Superjob.

После индексации, которая проводилась с 1 января 2019 года, страховая пенсия по старости выросла в среднем на одну тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 тысячи, отмечают в Пенсионном фонде России.

В 2020 году страховая пенсия станет выше на 6,6%, в 2021 году - на 6,3%, а в 2022-м - еще на 5,9%. В среднем пенсии будут увеличиваться на одну тысячу рублей в год. Так, в течение трех лет средний размер страховых пенсий возрастет до 18,3 тысячи рублей в месяц, сообщил ранее глава ПФР Антон Дроздов.