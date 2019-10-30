«Колокол памяти»: в России вспоминают жертв политических репрессий

В России 30 октября вспоминают жертв политических репрессий - по всей стране стартовала общественная акция «Колокол памяти».

В Москве траурные мероприятия проходят у мемориала «Стена памяти» на проспекте Сахарова. Этот комплекс два года назад открыл российский президент Владимир Путин.

Люди несут цветы, зажигают лампады и бьют в импровизированный колокол - это привезенная с Соловецких островов рельса. Именно по таким узники ГУЛАГа возили торф.

Ожидается, что в акции в столице примут участие более 60 делегаций из регионов - все больше россиян стремятся узнать правду о своих родных.

В церемонии приняла участие и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая напомнила об инициативе по дактилоскопированию, которое помогло бы быстрее устанавливать личность человека.

«При рождении ребенка мама может дать согласие на отпечаток пальца. Он очень важен для того, чтобы в случае беды - человек потерял память, пропал - можно было бы сразу идентифицировать личность», - пояснила Москалькова.

Акция у «Стены скорби» будет проходить до 22.00. Вечером для участников пройдет концерт плоских бронзовых и латунных пластин.