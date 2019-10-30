В Госдуму внесли законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков

За пропаганду и рекламу наркотиков жителям России может грозить до пяти лет лишения свободы. Соответствующий законопроект от фракции «Справедливая Россия» был внесен в Госдуму.

В документе предлагается наказывать за незаконную рекламу и пропаганду наркотиков лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом до 500 тысяч рублей. Если же такие действия совершаются через интернет или СМИ, то наказание возрастает до семи лет, а штрафы - до 1 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте партии.

В настоящее время ответственность за такие нарушения предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях.