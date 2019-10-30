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В Москве начали выдавать жизненно важные лекарства для тяжелобольных детей

Александра Арсентьева
14:03 30.10.2019
В регионах нужное количество упаковок препарата раздадут до конца недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жизненно важные лекарства для тяжелобольных детей теперь можно получить в московских аптеках. Первая партия не зарегистрированного в России «Фризиума» или «Урбанила» - это один и тот же препарат с веществом клобазам - рассчитана на 540 пациентов.

«Это первый раз пройдена процедура. Я надеюсь, что она будет доступна и для других мам, у которых дети болеют эпилепсией. Хочется верить, что это будет просто», - рассказала мать больного ребенка, которая получила лекарство.

В регионах нужное количество упаковок раздадут до конца недели. Нуждающиеся получат препарат бесплатно, из расчета на три месяца.

Раньше родителям детей, страдающих тяжелой формой эпилепсии, приходилось приобретать лекарства нелегально через интернет, рискуя оказаться за решеткой. Теперь же достаточно обратиться в поликлинику и оформить заключение врачебной комиссии.

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