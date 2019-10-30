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Он входил и все замолкали: историк спецслужб рассказал о Евгении Примакове

Наталья Вальханская
01:40 30.10.2019
По словам журналиста Николая Долгополова, который лично знал Примакова, Евгений Максимович смог сохранить разведку, а без него «все бы распалось на кусочки и ничего не осталось».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российский журналист и публицист, писатель-документалист, историк спецслужб, заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов в день рождения экс-главы Службы внешней разведки и бывшего министра иностранных дел Евгения Примакова рассказал в эфире «Звезды» о знакомстве и работе с ним.

По словам Долгополова, первый раз он увидел Примакова в возрасте около 7-8 лет.

«Евгений Максимович тогда переехал из Тбилиси в Москву, учился. И они жили тогда в коммунальной квартире», - сказал журналист.

В квартире этой, отметил Долгополов, собирался московский бомонд: журналисты, актеры, сценаристы.

«И все эти люди говорили очень быстро, очень красиво. И вдруг все замолкали. Это всегда приходил с работы немного опоздавший, запыхавшийся, но всегда в белой рубашке, в галстуке, отглаженный - дядя Женя. Я не знал, что его фамилия Примаков. И вот все замолкали, понимаете. Его никто не назначал тамадой, это был человек, который главенствовал за столом, это был человек, который рассказывал самые интересные истории», - поделился воспоминаниями Долгополов.

© ТРК Звезда

Остальные встречи журналиста с Примаковым уже были более официальные. Он приезжал к нему в Ясенево, чтобы взять интервью.

«Маленький дом, всего мало, и огромное количество книг. А в кабинете он фактически жил и работал с утра до ночи. Мы приходили, он нам много рассказывал, и всегда был с нами очень доброжелателен», - рассказал он.

Долгополов считает, что гениальное предвидение Примакова было в том, что он «не разрушил разведку, он ее сохранил, и если бы не он, все бы распалось на кусочки и ничего не осталось», в том числе и благодаря своему авторитету. Евгений Максимович, как и много лет до этого, входил в кабинеты и заставлял всех замолкать и прислушиваться к тому, что он говорит.

Журналист отметил и то, что Евгений Примаков был очень благодарным человеком, и никогда не считал зазорным позвонить и сказать спасибо за хорошо написанное интервью или статью, о которой он просил.

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