Знаменитая «Паллада» отправляется в третье кругосветное путешествие: видео

В Приморье стартовала итоговая тренировка перед кругосветкой. В одну команду были собраны курсанты почти со всех училищ и военных вузов России - от Камчатки до Калининграда.

Учебный трехмачтовый корабль «Паллада» совсем недавно вышел с ремонта двигателя, поэтому парусник перед долгим кругосветным путешествием проходит ходовые испытания.

Съемочная группа «Звезды» отправилась вместе с экипажем парусника по бухте Золотой Рог в Амурский залив, где команда сможет определить работоспособность всех систем судна.

«Паллада» была построена в Польше и спущена на воду в 1989 году. До сегодняшнего дня практику на паруснике прошло больше десяти тысяч курсантов.

Фрегат оснащен 26 парусами, и каждый управляется вручную. Есть у корабля и винтовые двигатели.

Для знаменитой «Паллады» это будет уже третье кругосветное путешествие. Первый раз парусник огибал земной шар в 2007 году. Тогда он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый фрегат: 18.7 узлов - такого результата удалось добиться в том числе и благодаря курсантам.

«Наши курсанты уже не первый раз у нас на практике. Они все знают и понимают. Поэтому всегда в ходе путешествия становятся хорошими помощниками на всех позициях», - отметил в комментарии «Звезде» капитан фрегата Николай Зорченко.

По плану, «Паллада» выйдет в Южную Атлантику, где к ней присоединится парусник «Седов». А дальше - уже вместе - корабли дойдут до Кейптауна, затем обогнут Южную Африку и вернутся во Владивосток.