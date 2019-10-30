Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Знаменитая «Паллада» отправляется в третье кругосветное путешествие: видео

Денис Ивлев
15:11 30.10.2019
Перед кругосветкой трехмачтовый корабль проходит ходовые испытания. Первый раз парусник огибал земной шар в 2007 году, и тогда он попал в Книгу рекордов Гиннесса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Приморье стартовала итоговая тренировка перед кругосветкой. В одну команду были собраны курсанты почти со всех училищ и военных вузов России - от Камчатки до Калининграда.

Учебный трехмачтовый корабль «Паллада» совсем недавно вышел с ремонта двигателя, поэтому парусник перед долгим кругосветным путешествием проходит ходовые испытания.

Съемочная группа «Звезды» отправилась вместе с экипажем парусника по бухте Золотой Рог в Амурский залив, где команда сможет определить работоспособность всех систем судна.

«Паллада» была построена в Польше и спущена на воду в 1989 году. До сегодняшнего дня практику на паруснике прошло больше десяти тысяч курсантов.

Фрегат оснащен 26 парусами, и каждый управляется вручную. Есть у корабля и винтовые двигатели.

Для знаменитой «Паллады» это будет уже третье кругосветное путешествие. Первый раз парусник огибал земной шар в 2007 году. Тогда он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый фрегат: 18.7 узлов - такого результата удалось добиться в том числе и благодаря курсантам.

«Наши курсанты уже не первый раз у нас на практике. Они все знают и понимают. Поэтому всегда в ходе путешествия становятся хорошими помощниками на всех позициях», - отметил в комментарии «Звезде» капитан фрегата Николай Зорченко.

По плану, «Паллада» выйдет в Южную Атлантику, где к ней присоединится парусник «Седов». А дальше - уже вместе - корабли дойдут до Кейптауна, затем обогнут Южную Африку и вернутся во Владивосток.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2019, 12:45
Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Дата30.10.2019, 12:46
Министры обороны стран СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества
Дата30.10.2019, 15:22
Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата28.10.2019, 17:30
Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»
Дата30.10.2019, 07:00
Журналисты «Звезды» обнаружили неизвестную подлодку: кадры со дна Балтики
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:58 ОПК
Видео
Командир «Адмирала Горшкова» рассказал, на что способен новейший фрегат
15:55 В стране и мире
Видео
В Твери опрокинулся автобус с пассажирами: кадры с места
15:34 Вопросы истории
Видео
СК начал расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами
15:22 Спорт
Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ
15:21 Армия
Видео
Шойгу призвал к коллективной борьбе с искажением правды о Великой Отечественной
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снесенные ветром: ураганы обрушились на несколько регионов России
Видео
Многоуровневая парковка рухнула и погребла под собой людей: видео
Видео
Охранники бара в Казани избили молодоженов: видео
Ветеринар назвал опасные для здоровья собак продукты
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.