Фадеев разорвал контракт со всеми артистами его лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал видеозаявление, в котором рассказал, что его лейб разорвал контракт со всеми артистами.

«Много разговоров ходит, весь шоубизнес и так знает. Компания расторгла контракты со всеми артистами лейбла, без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование на всю охрану авторских прав. За исключением только двух артистов, с которыми идут судебные споры», - сказал он.

По словам Фадеева, компания разрослась до невероятных размеров, которые почти невозможно было контролировать. Продюсер захотел реструктуризировать компанию, ее «внутренний посыл».

Фадеев отмечает, что в будущем компания станет маленькой, более эксклюзивной и будет заниматься одним-двумя артистами в год. Всего MALFA продюсировала больше 30 исполнителей.

«Это может быть не компания-массмаркет, как у меня была. У нас было более 30 артистов. Это будет маленькая компания, очень емкая, с ограниченным количеством входов. Это будет абсолютно эксклюзивная, очень дорогая компания», - добавил продюсер.

Максим Фадеев пообещал, что будет выдавать лучший продукт, чем был ранее. Он пожелал своим уже бывшим подопечным найти себя и то, о чем они мечтают.