Зеленский рассказал о трех этапах возвращения контроля над Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом нужно пройти три этапа. О них глава государства рассказал на инвестфоруме в Мариуполе.

По словам Зеленского, в ближайшее время будет выполнен первый этап, включающий в себя «завершение горячей стадии и прекращение огня».

«Второй этап - примирение людей, чтобы «зажили раны»... Третий этап - безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная», - приводит слова украинского лидера «Громадське».

Напомним, во вторник в населенном пункте Золотое в Донбассе началось разведение сил. Штаб операции украинских силовиков подтвердил начало отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого.