Сотни людей пришли к офису «Яндекса» за бесплатной колонкой

Утром 30 октября сотни людей пришли к офису компании «Яндекс» в Москве, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс. Станция Мини». «Звезда» публикует видео с места.

Энтузиастов не пугают ни мокрый снег, ни низкая температура. С раннего утра рядом с магазином компании на улице Тимура Фрунзе собрались почти 600 человек. Люди принесли с собой пледы, термосы с горячими напитками и стулья. Выдача колонок началась в 10 утра.

Любой желающий 30 октября может бесплатно обменять старую аудиотехнику на новую колонку от «Яндекса». Можно приносить любые работающие или неработающие устройства, которые предназначены для воспроизведения музыки: колонки, магнитолы, радиоприемники и музыкальные центры. Всего в рамках акции раздадут тысячу колонок.