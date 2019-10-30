Посольство Израиля в Москве закрыли из-за нехватки денег

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу из-за финансовых проблем. Об этом сообщает диппредставительство в Facebook.

Такая ситуация произошла из-за решения Минфина Израиля нарушить согласованные договоренности и обязать дипломатов за границей в одностороннем порядке соблюдать новые указания, «противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок».

Израильский Минфин решил сократить расходы на содержание дипломатов и взыскать налог с представительских расходов, которые не были подкреплены квитанциями.

«Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», - говорится в сообщении.

Посольства в других странах решили поступить аналогично, из-за забастовки закрылось диппредставительство на Украине.