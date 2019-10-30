Старейшая жительница планеты умерла в Астраханской области

В Астраханской области умерла старейшая жительница Земли - 124-летняя Танзиля Бисембеева. Об этом сообщает «Российская газета».

Бисембеева была похоронена на родовом кладбище в поселке Алча в Красноярском районе области. Женщина не дожила до своего 125-летия всего полгода. Глава района Нургали Байтемиров сказал, что на ее похороны пришел весь поселок.

С января 2019 года Танзиля Насихановна считалась самой пожилой жительницей планеты, о чем сообщает Книга рекордов России. Женщина родилась еще в позапрошлом веке и смогла пережить революцию, Первую и Вторую мировые войны.

По данным издания, Бисембеева была старшей в семье из восьми детей. Долгожительница оставила после себя троих сыновей, десять внуков, 25 правнуков и двоих праправнуков.