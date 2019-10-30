В МИД РФ дали оценку началу отвода сил в Золотом

Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

«Позитивно оцениваем. Это позитивный процесс. Но, как я сказал, нужно дождаться его завершения, чтобы давать какие-то окончательные оценки», - приводит его слова РИА Новости. «Будем ждать. Во-первых, как завершится (отвод сил - прим. ред.) в Золотое, и как весь этот процесс будет организован в Петровском», - отметил Руденко.

Он отметил, что когда все будет завершено и верифицировано миссией ОБСЕ, тогда можно будет говорить о конкретных датах саммита в «нормандском формате».

Во вторник в населенном пункте Золотое в Донбассе начался процесс разведения сил между ополченцами и украинскими силовиками, на очереди - Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 по московскому времени начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого.

«Нормандский формат» переговоров по ситуации на Украине существует с 2014 года. Тогда лидеры РФ, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор проходило несколько телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов глав МИД.