Михалкова ушла из комедийного шоу «Уральские пельмени»

Актриса Юлия Михалкова сообщила об уходе из шоу «Уральские пельмени».

По словам юмористки, она достигла в коллективе потолка и «переросла проект».

«Понимаете, для актера главный враг - творческая стабильность. Играть по накатанной, оставаться заложником одного образа - прямой путь к печальным самоповторам и забвению», - объяснила актриса.

Михалкова поблагодарила коллектив, который просил ее остаться. Но решение было принято «не спонтанно, а около полугода назад». Сейчас актриса работает над созданием собственного шоу и снимает кулинарную передачу, сообщает «StarHit».

Ранее актриса публиковала в своем Instagram негативные отзывы о коллективе и гастролях.

Также на принятие такого решения оказал влияние переезд в Москву.

36-летняя актриса посвятила десять лет комедийному шоу «Уральские пельмени». Основу коллектива составляют бывшие КВН-щики одноименной команды из Екатеринбурга.