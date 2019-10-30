У сигнала ГЛОНАСС появится гарантия на точность

Российская навигационная система ГЛОНАСС может стать первой в мире системой, которая будет предоставлять пользователям сигнал с гарантированной точностью. Об этом рассказал генеральный конструктор системы ГЛОНАСС, глава Роскартографии Сергей Карутин.

«Мы стремимся к тому, чтобы сертифицировать свои услуги первыми в мире. Такая работа уже проводится. Будем стремиться обеспечить гарантии качества», - сказал он, выступая на конференции «Навигация по гравитационному и магнитному полям Земли. Новые технологии».

Крутин отметил, что на это потребуется несколько лет. Ориентировочно ГЛОНАСС сможет гарантировать качество навигационных услуг к 2025 году, сообщает РИА Новости.

Сертификация системы обеспечит потребителям точность определения координат. Это, например, нужно для использования сигналов ГЛОНАСС в беспилотном транспорте, для измерения при кадастровых работах, использования сведений ГЛОНАСС в суде.

Как рассказал Карутин, сейчас точность определения местоположения пользователя по сигналам ГЛОНАСС без использования систем повышения точности, составляет около 9 метров, это в 2-3 раза хуже, чем у зарубежных систем. Однако он отметил, что для потребителей такой точности вполне достаточно. В течение следующих десяти лет специалисты планируют добиться точности менее 10 сантиметров.