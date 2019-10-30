NASA опубликовало снимок устрашающего Солнца-тыквы

Сотрудники NASA опубликовали необычный снимок Солнца, на котором оно похоже на тыкву к Хэллоуину.

На поверхности светила отлично просматриваются активные области. По форме и размеру яркие участки напоминают прищуренные глаза и широкую улыбку.

В космическом агентстве отметили, что фото было сделано в октябре 2014 года. Тогда Солнце переживало период максимума, и на нем появлялось большое количество пятен.

Изображение было получено в ультрафиолетовом диапазоне с помощью спутника Solar Dynamics Observatory.