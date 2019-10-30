Подводник назвал вероятные причины гибели найденной на дне Балтики субмарины
Сумбарина, найденная съемочной группой программы «Военная приемка» в акватории Балтийского моря, скорее всего, является немецкой. Такую точку зрения на основе снятых изображений подлодки высказал председатель совета ветеранов-подводников Балтийского флота Николай Хромов.
«Посмотрев внимательно туманный снимок затонувшей подводной лодки в районе Куршской косы, хочу предположить, что это не советская подводная лодка, которые здесь воевали в годы Великой Отечественной войны.
Это, скорее, немецкая лодка. По силуэту, по расположению шахты РДП, я полагаю, что это подводная лодка фашистской Германии, которая принимала участие в войне на Балтийском море.
Это средняя подводная лодка, имеющая на своем борту 4-6 торпед и способная вести разведку в районе (сроком) до месяца у советских баз», - отметил он.
Говорить о том, при каких обстоятельствах субмарина могла погибнуть, по мнению ветерана, преждевременно.
«По снимку трудно определить, не видно место ее поражения. Но я считаю, что эта подводная лодка могла в послевоенные годы уже вести разведку у балтийской базы и потом или погибла по вине личного состава, или попала под таран выходящего транспорта», - заключил Николай Хромов.