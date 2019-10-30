В Москве ожидаются снег и гололедица

В Москве 30 октября ожидаются облачная погода, осадки, гололедица и до +1 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Двадцать девятого октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в Москве и Московской области ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица», - говорится в сообщении.

Ожидается ветер с порывами до 17 м/с, поэтому в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. В ночь на 31 октября температура может опуститься до -5 градусов. В Подмосковье температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. В ночь на четверг она может опуститься до отметки -8 градусов.

Синоптики отмечают, что в отдельных местах пройдет небольшой снег, а влажность воздуха составит 70%, атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.