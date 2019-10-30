Не Сирия: политолог рассказал об истинных причинах санкция США против Турции

В США одобрили санкции против Турции, нарушив международное право, ради своих экономических целей, заявил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Палата представителей США почти единогласно одобрила предусматривающий введение антитурецких санкций за военную операцию Анкары в Сирии, а также покупку российских С-400. Ограничения коснутся турецкого министра обороны и других высших должностных лиц, а также банка Halkbank. Теперь проект рассмотрит сенат США. Анкара призвала в ответ призвала Вашингтон «принять необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение наших отношений»

Шатров отметил, что В Соединенных Штатах не прекратили обсуждать санкции, хотя Турция приостановила свою военную операцию в Сирии как и было условлено ранее. Тем не менее, США вводят санкции международного характера, но на основе своего внутреннего законодательства.

«Надо разобраться, нарушила ли Турция международное право - в таком случае вступают в действие дипломатические меры. Начинаются переговоры. И Россия как участник процесса сажает за стол переговоров курдов и Дамаск, турецкую сторону и сирийскую сторону», - пояснил эксперт.

По его мнению, Вашингтон искал только повод (ситуацию в Сирии), чтобы ввести санкции и решить свои проблемы. На переговоры США вовсе не настроены, добавил он.

«Я думаю, что в данном случае мы должны осуждать не Турцию за ее действия, а именно США за их использование своего законодательства в своих экономических целях. США давят на турецкую сторону. На самом деле причина, в первую очередь, - это сотрудничество Турции с Россией», - подчеркнул Шатров.

Напомним, Турция 9 октября объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Во время переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум, являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы. С 23 октября в зону турецкой операции ввели российскую военную полицию и сирийских военных, чтобы создать условия для отвода курдов.