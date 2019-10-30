Лавров назвал «незаконным» желание США контролировать нефтяные поля в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что необходимость присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений является «незаконным» и «противоречит международному праву».

«Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики», - заключил он.

Он отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии, они стали возвращаться «под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ»*.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты и участники коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции правительства Сирийской Арабской Республики.

У американских экспертов развернулась дискуссия по этому вопросу, многие из них цитируют решения международных судебных инстанций в схожих ситуациях.

«Эти решения заключаются в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Исходим из этого», - подчеркнул министр.

И добавил, что Москва будет отстаивать свою позицию, о которой «американские коллеги прекрасно знают».

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ.