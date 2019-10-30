В Москве ожидаются мокрый снег и гололедица

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют автовладельцам быть внимательными и осторожными на дорогах, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица»,- сказано в сообщении.

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