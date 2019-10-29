Видеосервис Apple TV+ не получит русскоязычной озвучки

С 1 ноября Apple TV+ начинает работу в более чем 100 странах мира, но контент сервиса не получит русскоязычной озвучки. Российским зрителям будут доступны только субтитры.

Как пишет «Коммерсант», на первом этапе сервис не рассчитывает на большой приток аудитории, рассчитан на англоязычный рынок, поэтому дубляжа на русском языке изначально не будет. По данным издания, конкурентным преимуществом сервиса будет привязка к устройствам американской компании Apple.

Apple TV+ будет доступен по подписке и без рекламы. Воспользоваться им можно будет в приложениях на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch и Mac за 199 рублей в месяц, а покупатели новых устройств будут смотреть контент сервиса бесплатно в течение года.

Уже известно, что с 1 ноября на платформе стартуют такие проекты, как сериал «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, «Смотри» с Джейсоном Момоа и Элфри Вудард, а также детские программы и шоу Опры Уинфри.