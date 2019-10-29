Семья из Нижневартовска добивается усыновления ребенка-инвалида через суд

Балахнинский районный суд Нижегородской области провел предварительное слушание по делу об усыновлении пятилетнего мальчика-инвалида Максима, за которого борется 32-летняя многодетная мама Виктория Силантьева из Нижневартовска.

Как сообщает RT в рамках проекта «Не один на один», летом 2019 года мать троих детей получила положительное заключение опеки своего города, однако руководство детского дома и нижегородская опека выступили против усыновления слепоглухого сироты. Чиновники усомнились в возможности воспитания ребенка-инвалида в семье, отметив, что им показались неясными мотивы усыновителей.

Силантьева подала иск в суд. Усыновительницу намерены поддержать в суде уполномоченные по правам детей Нижегородской области и ХМАО.

В 2018 году Виктория Силантьева увидела фото слепоглухого мальчика, которого никто не хотел усыновить. Женщина с мужем решили принять Максима в свою семью, но столкнулись со сложностями.

В ходе предварительного заседания соцзащита снова выразила сомнения в возможностях Силантьевой воспитывать тяжелобольного ребенка из-за ее маленькой квартиры на четвертом этаже.

«По поводу нетранспортабельности вопрос отпал. Опека заявила, что на собрании вынесли заключение о том, что его можно перевозить наземным транспортом. Я рассматриваю вариант с поездом - есть специальные купе, адаптированные для инвалидов», - рассказала женщина.

Кроме того, ей не дали увидеться с Максимом перед заседанием, хотя как одобренный усыновитель она была вправе навестить ребенка. Директор интерната отказалась написать официальный отказ с указанием причин.

«Как я понимаю, меня просто не хотели пускать. Потому что я показывала нашему омбудсмену фото связанного Максима», - предположила многодетная мать.

Силантьева рассказала, что после этого снимка начались проверки. Дело в том, что слепоглухой мальчик познает мир через руки.

Отмечается, что окончательное решение суд вынесет 14 ноября.