Полыхающий от протестов и пожаров Сантьяго сняли с беспилотника
В ходе протестов в Чили с 17 октября пострадали 1 132 человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
С беспилотника сняли на видео пожары и беспорядки в центре чилийской столицы - Сантьяго, в котором продолжаются антиправительственные протесты.
На кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся над торговым центром, тушащие огонь пожарные, а также тысячи митингующих, которых пытаются разогнать водяными пушками.
Миллионные митинги в Чили начались после повышения платы за проезд в метро, которое впоследствии было отменено. Однако протесты продолжились, демонстранты требуют решить проблемы с пенсионной реформой, ростом стоимости жизни, а также злоупотреблением властью со стороны полиции.
В связи с ситуацией в стране президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в Сантьяго, а также в ряде других городов.