Полыхающий от протестов и пожаров Сантьяго сняли с беспилотника

С беспилотника сняли на видео пожары и беспорядки в центре чилийской столицы - Сантьяго, в котором продолжаются антиправительственные протесты.

На кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся над торговым центром, тушащие огонь пожарные, а также тысячи митингующих, которых пытаются разогнать водяными пушками.

Миллионные митинги в Чили начались после повышения платы за проезд в метро, которое впоследствии было отменено. Однако протесты продолжились, демонстранты требуют решить проблемы с пенсионной реформой, ростом стоимости жизни, а также злоупотреблением властью со стороны полиции.

В связи с ситуацией в стране президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в Сантьяго, а также в ряде других городов.