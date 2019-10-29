Уникальная договороспособность и дар провидца: как Евгений Примаков вписал свое имя в историю

Сегодня в Москве в сквере у Министерства иностранных дел откроют памятник Евгению Примакову. Событие приурочено к 90-летию

со дня рождения одного из самых знаменитых политических деятелей современной России.

Дипломат, журналист, экономист и политик - в разные годы Примаков возглавлял Службу внешней разведки, МИД и правительство России. Он сыграл особую роль в действиях нашей страны на Ближнем Востоке, вел переговоры и с западными партнерами.

Как отмечают дипломаты, у Примакова была своя визитная карточка - удивительная способность договариваться. Причем не только с единомышленниками, но и с оппонентами.

Как отмечает нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров, Евгений Примаков в первой половине 90-х годов получил Министерство иностранных дел в таком состоянии, когда у России практически со всеми государствами за редким исключением отношения были «подморожены».

«Он был вынужден как раз делать шаги в очень стесненных условиях, когда инерция была задана сугубо прозападная. Обладая даром провидца, он прекрасно понимал, что устойчивой политика может быть только, если она опирается на реалии современного мира. Он предсказал реалии многополярности», - сказал глава МИД в комментарии для программы «Время» на Первом канале.

Лавров также подчеркнул, что именно Примаков, предвидя образование многополярного мира, предложил начать взаимодействие в рамках «треугольника» Россия-Индия-Китай - РИК.