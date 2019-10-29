Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в РФ

Минэкономразвития предложило Росстату изменить порядок статистического измерения уровня бедности для усиления адресности социальной помощи от государства.

Как пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства, уровень бедности предлагают оценивать с учетом данных о налогах и страховых взносах граждан. С введением новой системы оценки, отмечается в проекте, повысится качество статистики.

Так, Росстат с 2020 года будет сверять информацию об уровне бедности с данными из Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы. Таким образом, эти данные будут объединены, что повысит статистическую надежность.

Предполагается, что в Росстате будут анализировать информацию об условиях жизни, финансах и условиях трудовой деятельности по нескольким целевым группам: пенсионеры, женщины с детьми и семьи с детьми младше 18 лет.

По данным правительства, из 20 млн нуждающихся в России только 4,2 млн граждан получают помощь от государства. Поэтому исследование финансового положения семей с детьми начнут проводить с 2021 года, а пенсионеров - со следующего.