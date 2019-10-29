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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в РФ

Василиса Морозова
08:32 29.10.2019
В правительстве предложили новую методику подсчета бедных российских граждан.
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в РФ
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Минэкономразвития предложило Росстату изменить порядок статистического измерения уровня бедности для усиления адресности социальной помощи от государства.

Как пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства, уровень бедности предлагают оценивать с учетом данных о налогах и страховых взносах граждан. С введением новой системы оценки, отмечается в проекте, повысится качество статистики.

Так, Росстат с 2020 года будет сверять информацию об уровне бедности с данными из Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы. Таким образом, эти данные будут объединены, что повысит статистическую надежность.

Предполагается, что в Росстате будут анализировать информацию об условиях жизни, финансах и условиях трудовой деятельности по нескольким целевым группам: пенсионеры, женщины с детьми и семьи с детьми младше 18 лет.

По данным правительства, из 20 млн нуждающихся в России только 4,2 млн граждан получают помощь от государства. Поэтому исследование финансового положения семей с детьми начнут проводить с 2021 года, а пенсионеров - со следующего.

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