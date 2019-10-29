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Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Василиса Морозова
08:08 29.10.2019
Новая программа развития моногородов предполагает оказание финансовой только 170 городам.
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press

В Госдуме и Минэкономразвития предложили вдвое (с 321 до 170) сократить число моногородов в России.

Как рассказал газете «Известия» ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук, данный вопрос неоднократно обсуждался и в правительстве, и в парламенте.

Так, в середине октября министр экономразвития РФ Максим Орешкин в письме председателю комитета по экономполитике Сергею Жигареву отметил, что в 2020 году планировался пересмотр программы развития моногородов. По его словам, список таких населенных пунктов может существенно уменьшиться. То есть половина из них может остаться без федеральной поддержки.

Новая программа поддержки моногородов готовится взамен старой, которая досрочно прекратила действовать с 1 января нынешнего года. Проверка Счетной палаты показала, что меры по поддержке моногородов не привели к их стабильному развитию. Минэкономразвития выступило с инициативой выделить 18,6 млрд рублей на новую программу. Ее проект уже отправлен на рассмотрение в Минфин.

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