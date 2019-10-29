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В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

Василиса Морозова
07:43 29.10.2019
Взносы собственников садовых или огородных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль.
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Из Налогового Кодекса исключили понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

Взносы собственников садовых и огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Как пишет «Парламентская газета», нововведения вступили в силу 29 октября.

Таким образом, от налога на прибыль будут освобождены взносы на приобретение, создание, а также содержание имущества общего пользования, за текущий и капремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и расположены в границах садоводства или огородничества.

Кроме того, не требуется платить налог на прибыль за услуги работы товарищества по управлению имуществом.

Закон будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января текущего года.

Ранее сообщалось, что в РФ упростили процедуру взыскания налогов с дачников.

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